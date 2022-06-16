Якутия поможет жителям Донбасса подготовиться к зиме

Глава Якутии Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе личной встречи на XXV Петербургском международном экономическом форуме обсудили перспективы сотрудничества.

«У Якутии и Донецкой Народной Республики много точек соприкосновения, причем, как на текущий момент, так и на будущее. Мы готовы поддерживать культурные и экономические связи. Однако, прежде чем выстроить это взаимодействие, нам предстоит помочь Донецкой Народной Республике быстрее восстановиться», – заявил Айсен Николаев.

«С Айсеном Сергеевичем мы поговорили о восстановлении города Кировское. Серьезное внимание нужно уделить инфраструктурным объектам и подготовке к зиме. Для нас сейчас это один из основных вопросов. Мы особенно благодарны Якутии, ее жителям за такое теплое, небезразличное отношение к Донбассу», – отметил Денис Пушилин.

12 июня, в День России, Якутия взяла шефство над городом Кировское Донецкой области. В город для оказания необходимой помощи приехала группа специалистов из Якутии. Республика будет помогать в восстановлении социальных, инфраструктурных объектов и ЖКХ.

Якутия оказывает помощь населению ДНР и ЛНР. Северная республика уже приняла 339 переселенцев с Донбасса. Также Якутия отправила в ДНР и ЛНР 15,6 тонн гуманитарной помощи.