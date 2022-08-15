Якутия отремонтирует более 1,2 тыс км региональных автодорог до 2024 года

В рамках двусторонней встречи с премьер-министром РФ Михаилом МИШУСТИНЫМ глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ доложил о планах по ремонту автомобильных дорог. До 2024 года определена задача привести в надлежащее состояние 1 242 км региональных автомобильных дорог.

«Пятилетний план дорожного строительства, который утвержден, учитывает очень много запросов. Главная задача этого плана — связать все наши дороги и магистрали в единую сеть и, как говорил Президент, повысить связанность наших территорий. Территории огромные, а Якутия самый большой по площади дальневосточный субъект. Я хочу сказать, что мы поддерживаем республику в планах, причем это касается как федеральных, так и региональных трасс», – сказал Михаил Мишустин.

На сегодняшний день главой государства поставлена задача привести действующую инфраструктуру в нормативное состояние.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Якутии за последние 3 года отремонтировали свыше 652 км дорог, из которых 554 км региональных и 98 км улично-дорожной сети Якутска.

В 2022 году будет отремонтировано ещё порядка 254 км региональных дорог на общую сумму 3,9 млрд рублей и 34,6 км улично-дорожной сети Якутска на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Отметим, что общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории республики составляет 40,1 тыс. км, из них 3,6 тыс. км автомобильные дороги федерального значения, 13,5 тыс. км регионального и 23 тыс. км муниципального значения.