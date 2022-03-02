Якутия откажется от дорогостоящих мероприятий, направив средства на поддержку экономики
«Правительство республики пересмотрит внешние и дорогостоящие мероприятия. Высвобождаемые средства будут направлены на меры поддержки населения и отраслей экономики, пострадавших от введения санкций», — сообщил председатель правительства РС(Я) Андрей Тарасенко на совещании по вопросу поддержки экономики республики.
Особое внимание власти уделят предприятиям жизнеобеспечения и транспорта.
В Якутии возобновил работу оперштаб по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения. Введен особый контроль за функционированием производственных мощностей и импортной техники в условиях санкций.
Отдельно по каждой отрасли экономики республики ежедневно будет проводиться мониторинг для разработки мер государственного регулирования, рекомендаций финансово-кредитным организациям, системообразующим предприятиям и субъектам малого и среднего бизнеса.
Для системообразующих организаций проведут стресс-тестирование, чтобы определить экономические риски и минимизировать негативные последствия от санкций.
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