Якутия откажется от дорогостоящих мероприятий, направив средства на поддержку экономики

«Правительство республики пересмотрит внешние и дорогостоящие мероприятия. Высвобождаемые средства будут направлены на меры поддержки населения и отраслей экономики, пострадавших от введения санкций», — сообщил председатель правительства РС(Я) Андрей Тарасенко на совещании по вопросу поддержки экономики республики.

Особое внимание власти уделят предприятиям жизнеобеспечения и транспорта.

В Якутии возобновил работу оперштаб по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения. Введен особый контроль за функционированием производственных мощностей и импортной техники в условиях санкций.

Отдельно по каждой отрасли экономики республики ежедневно будет проводиться мониторинг для разработки мер государственного регулирования, рекомендаций финансово-кредитным организациям, системообразующим предприятиям и субъектам малого и среднего бизнеса.

Для системообразующих организаций проведут стресс-тестирование, чтобы определить экономические риски и минимизировать негативные последствия от санкций.