06.04.2023
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Погода
Якутия остается во власти стихии
На большей части небольшой, в Томпонском районе местами умеренный снег, ветер порывистый в центре, в заречных, Алданском, Нерюнгринском, Олекминском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском районах до 9-14 м/с, Ленском районе, ночью по нижней Лене 15-18 м/с, в Анабарском, Булунском до 15-20 м/с, местами поземки, метели. Температура воздуха ночью -15-20°, на западе -19-24°, на северо-востоке северо-западе -23-28°, в низинах -33-38°, днем -8-13°, на юге -3-8°, на западе около 0°, в низинах северо-востока -16-21°.
В Якутске ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер, западный 5-10 м/с. Температура ночью -16-18°, днем -10-12°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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