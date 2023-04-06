06.04.2023
00:01
148

Погода

Якутия остается во власти стихии

На большей части небольшой, в Томпонском районе местами умеренный снег, ветер порывистый в центре, в заречных, Алданском, Нерюнгринском, Олекминском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском районах до 9-14 м/с, Ленском районе, ночью по нижней Лене 15-18 м/с, в Анабарском, Булунском до 15-20 м/с, местами поземки, метели. Температура воздуха ночью -15-20°, на западе -19-24°, на северо-востоке северо-западе -23-28°, в низинах -33-38°, днем -8-13°, на юге -3-8°, на западе около 0°, в низинах северо-востока -16-21°.

В Якутске ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер, западный 5-10 м/с. Температура ночью -16-18°, днем -10-12°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх