Якутия и BP обсудили перспективы в Арктике

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провел встречу с главным исполнительным директором BP p.l.c. Бернардом Луни на полях ПМЭФ. Стороны обсудили перспективы геологоразведки в Арктике, а также развитие стипендиальной программы BP для якутских студентов.

Якутия сегодня является одним из основных регионов России, обеспечивающих прирост добычи нефти и газа. На территории республики находится множество нефтяных и газовых месторождений, а также значительные объёмы перспективных площадей и имеются хорошие перспективы для новых открытий.

По предварительным оценкам, в арктической зоне республики сосредоточены нефтегазопроявления с прогнозными ресурсами порядка 1,93 трлн кубометров газа и 845 млн тонн извлекаемой нефти. Для геологического изучения перспектив, по мнению участников встречи, интерес представляют участки в Оленекском и Булунском районах Якутии, а также – в Вилюйском.

В ходе встречи Айсен Николаев и Бернард Луни также обсудили подготовку кадров для топливно-энергетического комплекса республики, в том числе возможность расширения специальной стипендиальной программы ВР на будущий учебный год.

Напомним, с 2019 года ВР совместно с Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова ведут стипендиальную программу. За два года работы программы были поощрены 36 студентов университета. Предполагается, что на 2021-2022 годы будет предусмотрено еще 16 стипендиальных квот.