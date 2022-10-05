«Вызов Южной Якутии» по хапсагаю соберет немало звезд

Второй межрегиональный турнир по борьбе хапсагай «Вызов Южной Якутии» пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Шахтер» города Нерюнгри с 7 по 9 октября. В нём примут участие около восьмидесяти лучших борцов не только из разных районов Республики Саха (Якутия), но и ведущие спортсмены Республики Бурятия и Республика Тыва.



Развитие национальной борьбы хапсагай в Нерюнгринском районе связано с созданием в конце 2017 года общественной организации «Федерация национальной борьбы хапсагай по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия)». Президентом федерации является народный депутат Якутии Александр КОШУКОВ, вице-президентом — известный спортсмен Дмитрий ТАРАБУКИН.



Хапсагай – это древний национальный вид спорта, который является «старшим «братом» не менее популярной в Якутии вольной борьбы. Еще в известном героическом эпосе Олонхо дано описание победы богатыря «среднего мира» над представителями «тёмной силы» при помощи приёмов борьбы хапсагай. По преданиям, ещё в древности у якутов существовала система воспитания и подготовки воинов, которые составляли отдельную касту. Одним из составляющей такой подготовки являлось умение вести борьбу без оружия. Ребёнка, отобранного в касту воинов и нареченного стать боотуром, обучали различным воинским умениям и развивали соответствующие физические навыки, в том числе, премудростям национальной борьбы.



В старину соревнования по хапсагаю устраивались во время праздников, главным из которых являлся Ысыах, на свадьбах знатных родов, во время осенней подлёдной ловли рыбы (мунха), во время скачек лошадей.





Слово «хапсагай» имеет сразу четыре перевода с якутского языка. Это «ловкость», «быстрота», «сила» и «выносливость», что вполне отвечает сути и содержанию этого популярного вида спорта. Борьба проходит на широкой круглой поляне, зрители сидят на траве вокруг. Задача – заставить соперника коснуться земли любой частью тела, кроме подошв.



Межрегиональный турнир по хапсагаю в Нерюнгри обещает стать очень интересным спортивным событием. В шести весовых категориях для мужчин от 20 лет (57 кг, 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг и выше) и в двух категориях для ветеранов старше 40 лет (до 70 кг и выше) будут сражаться ведущие спортсмены Дальневосточного федерального округа.



Среди спортивных «звезд», которые в эти дни приедут в Нерюнгри — чемпион первенства России и Европы по сумо Куулар Чингис, чемпион России и призёр первенства мира по сумо, мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Наадыма среди молодёжи до 18 лет по национальной борьбе х хуреш Тюлюш Хулер, трехкратный победитель Этигэловских игр Артём Раднаев из Бурятии. За Якутию будут выступать двукратный чемпион России по вольной борьбе, чемпион Европы и Азии по борьбе хапсагай Прокопий Петров, многократный победитель Игр Манчаары Айал Павлов и многие другие.



Главный судья турнира — вице президент федерации хапсагай Республики Саха (Якутия) Андрей Вячеславович Яковлев.



