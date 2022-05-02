Вынесен приговор водителю, по вине которого погиб машинист

Фото СО по г. Нерюнгри СУ СК РФ по РС (Я)

Собранные следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения приговора 33-летнему мужчине. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 чт. 216 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 18 декабря 2021 года машинист установок обогащения и брикетирования и водитель погрузчика предприятия выполняли работы по перемещению мешков с солевым реагентом с использованием погрузчика «JCB». При выполнении работ машинист установок оказался в зоне действия работы погрузчика, и его водитель не убедился в безопасности движения задним ходом, в результате чего машинист был зажат вилами погрузчика к мешку с солевым раствором. От полученных травм мужчина скончался.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении.

Комплекс проведенных следственных и процессуальных действий и совокупность собранных доказательств явились достаточными для вынесения ему обвинительного приговора. Мужчина осужден к наказанию в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.