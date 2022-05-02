Вынесен приговор водителю, по вине которого погиб машинист
Собранные следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения приговора 33-летнему мужчине. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 чт. 216 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что 18 декабря 2021 года машинист установок обогащения и брикетирования и водитель погрузчика предприятия выполняли работы по перемещению мешков с солевым реагентом с использованием погрузчика «JCB». При выполнении работ машинист установок оказался в зоне действия работы погрузчика, и его водитель не убедился в безопасности движения задним ходом, в результате чего машинист был зажат вилами погрузчика к мешку с солевым раствором. От полученных травм мужчина скончался.
В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении.
Комплекс проведенных следственных и процессуальных действий и совокупность собранных доказательств явились достаточными для вынесения ему обвинительного приговора. Мужчина осужден к наказанию в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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