Вынесен приговор экс главному инженеру Саханефтегазсбыта

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера ОАО «Саханефтегазсбыт». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В суде установлено, что подсудимый, состоя в должности главного инженера ОАО «Саханефтегазсбыт» лично получил от директора коммерческой организации взятку в виде иного имущества, в т.ч. предметов мебели, интерьера, электрооборудования и т.д. на общую сумму свыше 4 млн 690 тыс. рублей.

Взятка им получена за беспрепятственное подписание в будущем актов приемки выполненных коммерческой организацией работ по строительству нефтебазы, обеспечения перечислений ей непредусмотренных договором авансовых платежей.

Прокуратурой республики с подсудимым на стадии расследования уголовного дела было заключено досудебное соглашение, в ходе следствия вина в совершенном преступлении им признана в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 9 млн 383 тыс. рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.