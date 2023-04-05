Вы готовы к озеленению?

Снег кружится летает, летает! Как будто зиме нет конца и края! На самом деле осталось всего чуть-чуть времени открытию сезона рассад и саженцев. Спешим сообщить вам, что экологическая компания «Зелёный Рай» уже открывает прием заявок на рассады.

ВНИМАНИЕ! Всем предприятиям, учреждениям и управляющим компаниям!

— Предлагаем нашим партнерам большой выбор рассад цветов (133 разновидностей; только петуний 25 сортов), тем самым сделать наш родной Якутск чище и красивее!

— «Зелёный Рай» всегда заботится об экологии, благополучии населения, эффективному озеленению города, предлагая многолетние декоративные саженцы: акации, сирени, черемухи, яблони весной и облепихи, вишни, смородины осенью.

— Также сторонники ЗОЖ и правильного питания могут приобрести овощные рассады без ГМО: зелени, огурцов, помидоров, капусты, свеклы, моркови и др.

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Плюсы сотрудничества с нами:

+ Все саженцы районированные — выращены семенами и перезимовавшие три и более года в условиях Крайнего севера;

+ В производстве саженцев исключаем применение каких-либо химических удобрений;

+ Высокие показатели приживаемости;

+ Быстрый рост ;

+ Постоянная консультация клиентов;

+ Осуществление ухода (по договоренности);

+ Демократичная стоимость продуктов.

И жирный плюс — Зелёный Рай — это экологически чистый продукт с добавлением микробиологического удобрения собственного производства — биогумуса и сенной палочки!

Для оптовых покупателей специальные цены и предложения!

По заявкам звоните: +79142221664; +79142211777;

e-mail: jirkovvv@mail.ru

marina777001@mail.ru