Второй день. Профориентация: проблемы и возможные пути их решения

Завершился второй день I Дальневосточного образовательного форума «Профориентация. Перезагрузка».

Воркшоп «Объединяя усилия взрослых для успешного будущего детей» открыл программу второго дня Форума. Проектную работу провел хэдлайнер — Тимур Жаббаров, генеральный директор и сооснователь образовательного проекта Smart Course, автор ведущих развивающих образовательных программ для подростков.

В формате открытого диалога эксперт призвал участников высказать проблемные вопросы в реализации профориентационной работы на личном примере. Участники активно вовлеклись в обсуждение и высказали трудности, среди которых отметили: ограниченные ресурсы, нехватку квалифицированных кадров, сложности в проведении профориентации с детьми особыми образовательными потребностями, невовлеченность детей, отсутствие коммуникации с родителями и другие.

Участники работали в командах и по итогам практической работы предложили следующие решения:

— выстраивание коммуникации с родителями;

— создание единого методического справочника;

— поддержка со стороны государства;

— вовлечение в вопросы профориентации всех уровней образования, родителей, предприятий, государства;

— создание открытых площадок для профориентации и др.

Важнейшая миссия, которая отвечает одной из высших целей государства — помочь каждому ребёнку, независимо от его стартовых возможностей, реализовать творческий потенциал и найти своё место в мире. Практическую лекцию про особенности организации профориентационной работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью провела руководитель дирекции карьерной навигации, профориентолог-психолог Центра опережающей профессиональной подготовки Елизавета Зарубина. Спикер почеркнула, что профессиональное самоопределение детей с ОВЗ является общей проблемой и высказала необходимость системной и комплексной работы в обеспечении психологического комфорта детей, разработке рекомендаций по профессиональному самоопределению, развитии их мотивации и профессиональных компетенций.

Участники форума поговорили о стратегии жизненного сценария ребят с ОВЗ в разрезе профессионального самоопределения, об расширении линейки инклюзивных профориентационных программ и совершенствованию работы в этом направлении.

Приглашенный спикер, профориентолог, региональный партнер Школы выбора профессии «Пункт Б» Елена Исайко рассказала про перспективную профессию 21 века – профориентолог. Если несколько лет назад профориентация заключалась в прохождении тестовой методики в старших классах, то сейчас понятие расширилось и на рынке появилось множество возможностей и проектов, которые позволяют не только сориентироваться в выборе, но и составить маршрут развития, понять базовые особенности и характеристики. Вместе с этим ежегодно растет востребованность квалифицированных кадров в области профессиональной ориентации.

Как именно меняются профессии и как выглядит будущее работы? Про базовую схему трансформации профессий и доступные инструменты профориентации на базе Атласа новых профессий рассказала Дарья Варламова, главный редактор Атласа новых профессий.

Завтра, в заключительный день форума, состоится семинар «Проектная деятельность в профориентации» и подведение итогов.

Следите за ходом форума на каналах ЦОПП Якутии:

Телеграм: https://t.me/copp_announcment

Вк: https://vk.com/copp14

Youtube: https://youtu.be/5AH_z5Fn1Dg

Сайт: https://copp14.ru

⠀