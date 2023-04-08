08.04.2023
09:13
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Погода

Вспышка на Солнце нарушила радиосвязь: сегодня началась магнитная буря

После произошедшей 7 апреля солнечной вспышки X-класса, на Земле началась геомагнитная буря.

Это уже вторая вспышка такой силы за восемь последних дней

Ранее похожее происходило в конце октября — начале ноября 2003 года.

Часть учёных считает, что в этом году может пройзойти «Событие Мияки» (сверх сильные солнечные бури, происходили ранее в 774 и 993 году, и в 7176 и 5259 до н. э.), которое также многие учёные ожидали в 2003 году, сообщает тгк СВЕЖЕСТИ

6 апреля в небе над Землей состоялось яркое Полнолуние, называемое Розовым. Однако, хоть это небесное явление было красивым, является уникальным в своем роде, метеопатам оно принесло больше негатива, чем эстетического удовольствия.

По предварительным данным, в своем пике полная луна негативно повлияет на уровень активности геоударов, которые в последние дни наращивают свою мощь из-за потоков солнечного ветра, устремившихся к магнитосфере.

Ученые считают, что уже в ближайшие дни Земля подвергнется новому и первому мощному апрельскому шторму — первый пик атаки придется на период с 10 по 11 апреля в включительно.

В течение двух суток сила геоударов будет равна 4-м баллам — примечательно, что обстановка резко начнет ухудшаться уже с вечера 9 апреля. Метеопатам в такой сложный период нужно быть крайне внимательными к своему состоянию и заранее распланировать все дела, чтобы не столкнуться с неприятностями, сообщает ofitseri.ru

Уже с полуночи 9 апреля будет два балла длительностью до 21.00. На этом магнитная буря только набирает силу. Уже с 21.00 9 апреля она по силе увеличится до четырех баллов. Они будут идти двое суток.

Видео тгк СВЕЖЕСТИ

Метеозависимость людей

Пики активности на солнце, фазы луны, изменение показателей влажности воздуха и цифр на барометре оказывают совершенно реальное влияние на окружающий мир и не могут не затронуть соматический мир большинства людей планеты.

  • Люди, страдающие хроническими заболеваниями (ревматизм, бронхиальная астма, сахарный диабет). Особая группа — люди с болезнями сердца и сосудов. К сожалению, именно во время резких изменений погоды случается больше всего инфарктов и гипертонических кризов.
  • Старики и дети.
  • Люди с заболеваниями нервной системы, с «подвижной психикой».

Врачи давно изучают связь между магнитными бурями и состоянием человека. Но не стоит обобщать выводы, так как все люди индивидуальны.

На здоровых людей магнитные бури тоже влияют. Организм может противостоять отрицательному воздействию внешних факторов, поэтому иногда появляются небольшие и неинтенсивные симптомы.

Метеопатия воздействует на сердечно-сосудистую систему. Особенно негативно она влияет на людей, у которых наблюдаются проблемы с давлением, сердцем, пульсом. Многие проявления возникают именно по причине магнитных бурь.

Метеоневроз считается сильной зависимостью. Все опасные дни люди ощущают довольно ярко. У пациентов, имеющих проблемы со здоровьем, усиливается сердцебиение, появляются перепады давления. Также могут наблюдаться агрессия и депрессия, обмороки. Нередко возникают головокружения, мигрени, цефалгия.

При наличии хронических недугов, вредных привычек сначала могут наблюдаться незначительные симптомы, а затем все равно возникает ярко выраженная зависимость. Со временем практически незаметное недомогание способно перейти в болезненные проявления.

Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, следите за прогнозами магнитных бурь на апрель 2023 года и будьте готовы к ним.

Чего нельзя делать 8 апреля 2023 года?

  • Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофекофе;
  • Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое;
  • Не давайте организму интенсивные физические нагрузки;
  • Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки;
  • Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати.

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

Что делать метеозависимым при магнитной буре?

  1. Больше спите
  2. Не используйте слишком часто телефон или компьютер
  3. Не занимайтесь тяжелой физической активностью.
  4. Пейте больше воды и кушайте полезные продукты.
  5. Проветривайте помещение.
  6. Перед началом магнитной бури можно выпить 1 таблетку аспирина, чтобы снять боль и понизить вязкость крови;
  7. Людям, страдающим головными болями и раздражительностью на фоне активности Солнца (как правило, женщинам) стоит принять валериану или любое другое натуральное успокоительное средство;
  8. В рамках лечения аритмии или ишемической болезни, а также после перенесенных инфарктов и инсультов во время бури обязательно нужно соблюдать все назначения врачей и иметь под рукой необходимые лекарства;
  9. Лучше переносить бурю на свежем воздухе, уменьшая вероятность возникновения одышки;
  10. При хронических заболеваниях нужно разобраться, когда самочувствие становится хуже (во время, накануне или после бури), и в зависимости от этого употреблять дополнительные медикаменты (по рекомендации врача) или увеличить дозировку уже принимаемых препаратов;

Неблагоприятные дни в апреле 2023 года для всех метеочувствительных людей могут пройти намного легче, если придерживаться указанных правил. Они позволяют поддержать нормальное самочувствие, а также принять меры для улучшения здоровья, сообщает www.9111.ru

Фото: тгк СВЕЖЕСТИ
Источник: Из открытых источников

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