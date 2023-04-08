Вспышка на Солнце нарушила радиосвязь: сегодня началась магнитная буря

После произошедшей 7 апреля солнечной вспышки X-класса, на Земле началась геомагнитная буря.

Это уже вторая вспышка такой силы за восемь последних дней

Ранее похожее происходило в конце октября — начале ноября 2003 года.

Часть учёных считает, что в этом году может пройзойти «Событие Мияки» (сверх сильные солнечные бури, происходили ранее в 774 и 993 году, и в 7176 и 5259 до н. э.), которое также многие учёные ожидали в 2003 году, сообщает тгк СВЕЖЕСТИ

6 апреля в небе над Землей состоялось яркое Полнолуние, называемое Розовым. Однако, хоть это небесное явление было красивым, является уникальным в своем роде, метеопатам оно принесло больше негатива, чем эстетического удовольствия.

По предварительным данным, в своем пике полная луна негативно повлияет на уровень активности геоударов, которые в последние дни наращивают свою мощь из-за потоков солнечного ветра, устремившихся к магнитосфере.

Ученые считают, что уже в ближайшие дни Земля подвергнется новому и первому мощному апрельскому шторму — первый пик атаки придется на период с 10 по 11 апреля в включительно.

В течение двух суток сила геоударов будет равна 4-м баллам — примечательно, что обстановка резко начнет ухудшаться уже с вечера 9 апреля. Метеопатам в такой сложный период нужно быть крайне внимательными к своему состоянию и заранее распланировать все дела, чтобы не столкнуться с неприятностями, сообщает ofitseri.ru

Уже с полуночи 9 апреля будет два балла длительностью до 21.00. На этом магнитная буря только набирает силу. Уже с 21.00 9 апреля она по силе увеличится до четырех баллов. Они будут идти двое суток.



Видео тгк СВЕЖЕСТИ

Метеозависимость людей

Пики активности на солнце, фазы луны, изменение показателей влажности воздуха и цифр на барометре оказывают совершенно реальное влияние на окружающий мир и не могут не затронуть соматический мир большинства людей планеты.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями (ревматизм, бронхиальная астма, сахарный диабет). Особая группа — люди с болезнями сердца и сосудов. К сожалению, именно во время резких изменений погоды случается больше всего инфарктов и гипертонических кризов.

Старики и дети.

Люди с заболеваниями нервной системы, с «подвижной психикой».

Врачи давно изучают связь между магнитными бурями и состоянием человека. Но не стоит обобщать выводы, так как все люди индивидуальны.

На здоровых людей магнитные бури тоже влияют. Организм может противостоять отрицательному воздействию внешних факторов, поэтому иногда появляются небольшие и неинтенсивные симптомы.

Метеопатия воздействует на сердечно-сосудистую систему. Особенно негативно она влияет на людей, у которых наблюдаются проблемы с давлением, сердцем, пульсом. Многие проявления возникают именно по причине магнитных бурь.

Метеоневроз считается сильной зависимостью. Все опасные дни люди ощущают довольно ярко. У пациентов, имеющих проблемы со здоровьем, усиливается сердцебиение, появляются перепады давления. Также могут наблюдаться агрессия и депрессия, обмороки. Нередко возникают головокружения, мигрени, цефалгия.

При наличии хронических недугов, вредных привычек сначала могут наблюдаться незначительные симптомы, а затем все равно возникает ярко выраженная зависимость. Со временем практически незаметное недомогание способно перейти в болезненные проявления.

Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, следите за прогнозами магнитных бурь на апрель 2023 года и будьте готовы к ним.

Чего нельзя делать 8 апреля 2023 года?

Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофекофе;

Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое;

Не давайте организму интенсивные физические нагрузки;

Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки;

Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати.

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

Что делать метеозависимым при магнитной буре?

Больше спите Не используйте слишком часто телефон или компьютер Не занимайтесь тяжелой физической активностью. Пейте больше воды и кушайте полезные продукты. Проветривайте помещение. Перед началом магнитной бури можно выпить 1 таблетку аспирина, чтобы снять боль и понизить вязкость крови; Людям, страдающим головными болями и раздражительностью на фоне активности Солнца (как правило, женщинам) стоит принять валериану или любое другое натуральное успокоительное средство; В рамках лечения аритмии или ишемической болезни, а также после перенесенных инфарктов и инсультов во время бури обязательно нужно соблюдать все назначения врачей и иметь под рукой необходимые лекарства; Лучше переносить бурю на свежем воздухе, уменьшая вероятность возникновения одышки; При хронических заболеваниях нужно разобраться, когда самочувствие становится хуже (во время, накануне или после бури), и в зависимости от этого употреблять дополнительные медикаменты (по рекомендации врача) или увеличить дозировку уже принимаемых препаратов;

Неблагоприятные дни в апреле 2023 года для всех метеочувствительных людей могут пройти намного легче, если придерживаться указанных правил. Они позволяют поддержать нормальное самочувствие, а также принять меры для улучшения здоровья, сообщает www.9111.ru