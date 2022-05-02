02.05.2022
09:36
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Природа

Вскрытие Лены у поселка Витим ожидается 4-6 мая

Кромка льда на реке за три дня продвинулась на 40 км и достигла участка, находящегося в 68 км ниже села Качуг.
Подвижки льда на реке Лене регистрируют в районе Усть-Кута в Иркутской области. Кромка льда на реке за три дня продвинулась на 40 км и достигла участка, находящегося в 68 км ниже села Качуг, в районе Тюменцева. Ледоход отсутствует. Вскрытие Лены у поселка Витим в Ленском районе ожидается в пределах средних значений — 4-6 мая, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского МЧС. 

Источник: YakutiaMedia
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