Время творить чудеса

Совсем скоро наступит долгожданный и любимый праздник Новый год. И хотя осталось еще немало дней, сам воздух уже наполнился ожиданием удивительной сказки, которую мы все ждем. Больше всего праздничную атмосферу поддерживает новогоднее оформление, которым предприятия и организации города украшают здания и площади в преддверии большого торжества.

Коллектив Ассоциации строителей АЯМ ежегодно принимает участие в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление города, проявляя фантазию в оформлении ТРК «Чудо-парк» и прилегающей площади. Две красавицы ели и волшебные часы радуют алданцев волшебными огнями. А интерьер торгово-развлекательного комплекса погружает в атмосферу новогоднего чуда с самого входа в холл.

Самый важный акцент в оформлении выстроен на цвете, но не менее важны декорации из разных материалов и текстур. Это позволило сделать оформление интересным и запоминающимся. С любовью оформленные фотозоны позволяют запечатлеть счастливые эмоции посетителей и оставить память о празднике в семейных фотоальбомах.