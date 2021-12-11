11.12.2021
10:20
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Общество

Время творить чудеса

Совсем скоро наступит долгожданный и любимый праздник Новый год. И хотя осталось еще немало дней, сам воздух уже наполнился ожиданием удивительной сказки, которую мы все ждем. Больше всего праздничную атмосферу поддерживает новогоднее оформление, которым предприятия и организации города  украшают здания и площади  в преддверии большого торжества. 

Коллектив Ассоциации строителей АЯМ ежегодно принимает участие в смотре-конкурсе   на лучшее новогоднее оформление города, проявляя фантазию в оформлении ТРК «Чудо-парк» и прилегающей площади. Две красавицы ели и волшебные часы радуют алданцев волшебными огнями. А интерьер торгово-развлекательного комплекса  погружает в атмосферу новогоднего чуда с самого входа в холл.

Самый важный акцент в оформлении выстроен на цвете, но не менее важны  декорации из разных материалов и текстур. Это позволило сделать оформление интересным и запоминающимся. С любовью оформленные фотозоны  позволяют запечатлеть счастливые эмоции посетителей и оставить память о празднике в семейных фотоальбомах. 

 

Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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