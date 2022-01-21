Впервые! Триумф юных якутянок на международном конкурсе «Юная Мисс Мира 2021» 😍👏💐
Об этом сообщает в инстаграм модельное агентство Модельное агентство EJmodls.
Поздравляем с невероятным успехом!
Впервые модели модельного агентства EJmodls Садрисламова Александра 7лет (п. Чульман), Катериненко Юля 17 лет ( Нерюнгри), Невидимова Диана 13лет ( Нерюнгри), Викторова Аделина 17лет (Чульман) представили Россию и САХА Якутию на Международном конкурсе » Юная Мисс Мира 2021″, который проходил в столице Македонии г. Скопье. В течении 3 конкурсных дней наши модели красавицы агентства боролись за звание и титулы «Young Miss World 2021», «Teen Miss World 2021», «Mini Miss World 2021». Наши девочки не однократно успешно представляли Якутию на отборочных конкурсах World Russian Beauty ( Россия, Европа, Азия и т.д), и в этот раз тоже показали отличный результат и профессионализм.
👑 ДВЕ ГЛАВНЫЕ КОРОНЫ, ДВА ГЛАВНЫХ ТИТУЛА конкурса «Юная Мисс Мира 2021» прилетели в Саха Якутию!!!
👑 «ГРАН-ПРИ МИНИ МИСС МИРА 2021»- Садрисламова Александра 7лет, п. Чульман. @0601_2015aleksandra
👑 » ГРАН-ПРИ ЮНАЯ МИСС МИРА 2021″ Катериненко Юлия 17лет, г. Нерюнгри. @iuliiakhriiapina
Совсем немножко не хватило до обсалютной победы , но конкурс есть конкурс и заветная корона одна, Гран-При тоже, и всё таки взошли на почётный пьедестал победительниц, показав отличный результат:
👑 » ТИНЕЙДЖЕР МИСС МИРА 2021″ Невидимова Диана 13лет, г. Нерюнгри. @_diananevidimova_
👑 «1-я ВИЦЕ ЮНАЯ МИСС МИРА 2021» Викторова Аделина 17лет, п. Чульман. @adele.viktorova
Весь коллектив агентства EJmodls поздравляют девчонок с победой и заслуженными титулами, МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!!
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