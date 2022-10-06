Воспользуйтесь самой востребованной госпрограммой ипотечного кредитования 

Алмазэргиэнбанк запустил новый портал для подачи заявок на Дальневосточную ипотеку: ipoteka.albank.ru.

«Теперь любой желающий может подать заявку на самую популярную программу ипотечного кредитования с господдержкой через наш удобный личный кабинет, сразу с созаёмщиками, сделать расчет платежей, прикрепить все необходимые документы, отслеживать статус заявки, а в случае надобности загрузить дополнительные документы», — сообщил начальник отдела ипотечного кредитования Управления кредитования физических лиц Департамента розничного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Василий Анисимов.

В республиканском банке дальневосточную ипотеку можно взять по ставке 1,7% годовых на покупку или строительство дома собственными силами или через подрядную организацию, новостройку или вторичное жилье в селе или моногороде – г.Нерюнгри, г.Мирном, г.Удачном, пос. Нижнем Куранахе, пос.Мохсоголлохе, пос. Айхале.

Кто может взять «Дальневосточную ипотеку»?

— Молодые семьи до 35 лет;

— Учителя и медики любого возраста и семейного положения, которые проработали по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет;

— Обладатели дальневосточного гектара;

— Участники программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Условия:

— Сумма – от 300 000 до 6 000 000 рублей;

— Срок – от 3 до 20 лет;

— Первоначальный взнос – от 15%, можно маткапитал;

— Обеспечение по кредиту – приобретаемое или строящееся жилье.

Другой некредитуемый залог недвижимого имущества необходим только при строительстве дома на ДВ гектаре или арендуемом земельном участке.

— На стадии строительства частного дома в качестве залога можно использовать поручительство одного физлица. После окончания строительства дома можно поменять залог на построенный дом.

— Наличие постоянного места работы или дохода – обязательно.

— Созаемщиками может выступать не только супруг/супруга заемщика.

Какие сроки строительства ИЖС по Дальневосточной ипотеке?

Для предоставления в банк документов о регистрации права собственности и оценки стоимости построенного дома – 24 месяца.

Какие документы нужны на строительство дома по ДВИ?

— Смета;

— Уведомление соответствия параметров строительства (разрешение на строительство);

— Документы первоначального взноса.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к оператору круглосуточного контакт-центр АЭБ: 8-800-100-34-22 (звонок бесплатный по России).