Вольф Янша: для меня честь участвовать в конкурсе «Хомусист-виртуоз мира»

Сегодня, 17 июня, определены имена победителей III Международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира».

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, проведение столь уникального мероприятия в третий раз на древней земле Олонхо подтверждает признание Якутии как центра варганной музыки мира.

Сегодня мы познакомимся с одним из финалистов III Международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира», президентом Австрийского общества варганистов Вольфом Яншом (Wolf Janscha). Вольф Янша поделился с пресс-службой Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) историей своего становления как музыканта-варганиста, о том, какое значение для него имеет варган, и сколько времени он репетировал перед конкурсом «Хомусист-виртуоз мира».

Как австриец, я знаю о варгане с раннего детства, но по-настоящему играть на нем я начал, когда учился делать первые шаги в игре на классической гитаре. К экзамену по органологии я должен был подготовить доклад о древних музыкальных инструментах. Меня заинтересовали два инструмента, которые я тогда же начал осваивать: диджериду и варган.

Я сам научился играть на варгане. Уникальное звучание и богатая история инструмента в Австрии — все это мотивировало меня начать играть на варгане. Кстати, варган легче носить с собой, чем гитару .

На сегодняшний день я играю на варгане уже на протяжении 26 лет. Я играю максимум от 4 до 6 часов в день (долгие репетиции, запись компакт-дисков в студии…), среднее время репетиций на данный момент составляет около 2 часов в день. Но до сих пор игра на варгане вызывает у меня совершенно разные чувства.

Как профессиональный музыкант, я ежедневно занимаюсь подготовкой к концертам, сочиняю новые произведения, делаю аранжировку классических произведений на варгане. В основном я с удовольствием играю на варгане, но музыкальный бизнес бывает довольно-таки утомительным, тогда мне на некоторое время необходима тишина, чтобы восстановить свои силы.

Как будущий психотерапевт (сейчас я прохожу обучение), я также использую варган для своей собственной психогигиенической работы. Но для этого я не играю музыку по нотам, я много импровизирую, или играю определенные дыхательные паттерны, вхожу в транс для медитации. Это успокаивает меня, соединяя тело и разум, и позволяет мне чувствовать себя легче и ярче…

Являясь преподавателем музыки, я провожу лекции для студентов или курсы по игре на варгане. Я рад вести своих учеников по пути их собственного развития, делиться своими знаниями, чтобы у них выработался собственный уникальный стиль игры на варгане. Это всегда волнительно, когда мои ученики находят свой собственный стиль исполнения.

Варган для меня не просто музыкальный инструмент, он имеет для меня сакральное значение, помогает поддерживать глубокую связь с духовным миром.

У меня есть несколько якутских хомусов, на которых я сочинял или сочиняю конкретные произведения. И эти произведения можно сыграть только на хомусах из Якутии. (как на видео с произведением Сарпах Сарпатих).

В первый раз я посетил Якутию в 2011 году, как гость VII международного конгресса по музыке варгана. В этом году я принял решение стать участником конкурса по приглашению эксперта конкурса, президента Международной организации варганистов Франца Кумпла.

Для меня честь участвовать в конкурсе «Хомусист-виртуоз мира», и я очень рад возможности показать свою музыкальность и мою глубокую связь с варганом.

Наиболее важным для меня является уважительное отношение ко всем участникам конкурса, потому что каждый из них является уникальной личностью, работающей над сохранением своей традиции игры на варгане, с каждым разом все улучшая свои навыки.

Напомним, всего на международный конкурс участвуют 39 хомусистов, в том числе 18 участников из других регионов страны и 12 из других стран мира.