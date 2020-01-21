«Водоканал» прокомментировал голодовку инвалида: Закон один для всех

Поставленные услуги должны быть оплачены

Комментарий генерального директора АО «Водоканал» по информации в социальных сетях об инвалиде, объявившем голодовку с требованием отменить судебные решения о взыскании с него задолженности за коммунальные услуги.

— Закон один для всех. И для «Водоканала», и для его абонентов. Задолженность, тем более такая, по которой есть судебное решение, должна быть погашена. Наше предприятие свои обязательства перед абонентом выполнило в полном объеме, что подтверждается решением суда. Согласитесь, что в магазинах продукты и товары бесплатно не отпускают, иначе они обанкротятся. Мы также не можем допустить банкротства Водоканала.

Очевидно, что долг образовался не сиюминутно, а копился достаточно продолжительное время, раз дело дошло до суда. И суд вынес свое решение, которое необходимо исполнять. Если человек по каким-то причинам не в состоянии своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги, ему для решения этой проблемы надо обратиться в уполномоченные государственные органы, социальные службы. Но «Водоканал» за абонента этого сделать не может – только он сам.