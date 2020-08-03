03.08.2020
17:02
98
Якутск
Во всем Якутске отключат воду
С 22:00 часов 18 августа до 6:00 19 августа 2020 года в связи с ремонтными работами в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. будет ограничена подача водоснабжения.
Под отключение попадает город Якутск полностью.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба АК "Водоканал" http://vodokanal-ykt.ru/18-avgusta-2020-goda/
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