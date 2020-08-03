Во всем Якутске отключат воду

С 22:00 часов 18 августа до 6:00 19 августа 2020 года в связи с ремонтными работами в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. будет ограничена подача водоснабжения. Под отключение попадает город Якутск полностью.

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