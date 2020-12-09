Внимание, РОЗЫСК!

1. Кириллин Анатолий Сергеевич, 10.10.1979 г.р., уроженец Таттинского района ЯАССР, должник по алиментным обязательствам. 2. Чупров Владимир Александрович 30.04.1999 г.р., уроженец г. Якутска, должник по алиментным обязательствам. 3. Наумов Нюргун Николаевич, 27.09.1985 г.р., уроженец: с. Борогонцы Усть-Алданского района, должник по алиментным обязательствам. В случае если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении должника-гражданина, просьба сообщить по номерам телефона 89141023592, 89141023806 или 22-64-71 дежурная часть УФССП России по РС(Я).

Фото: Отдел розыска УФССП по РС(Я) Источник: Отдел розыска УФССП по РС(Я)

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