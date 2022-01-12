Власти Якутии подвели итоги лесных пожаров прошлого года

Для безопасного прохождения пожароопасного сезона в 2022 году необходимо реагировать на лесные пожары в первые сутки с момента обнаружения, не допускать их разрастания на большие площади. Все меры, нацеленные на это, будут указаны в комплексном плане, который примут на днях, заявил первый вице-премьер Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ.

Садовников провел первое в этом году заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Первый заместитель председателя правительства республики подвел итоги прошлого пожароопасного сезона и поставил новые задачи.

Он отметил, что продолжительность пожароопасного сезона в прошлом году составила 140 календарных дней — с 11 мая по 27 сентября. На территории всех районов и городских округов, кроме Анабарского улуса, произошло 1696 лесных пожаров. К их тушению было привлечено свыше 26 тысяч человек и порядка 1400 единиц техники.

«Прошлый пожароопасный сезон проходил в крайне тяжелых условиях. Всего было 1696 лесных пожаров на территории всех районов и городских округов, кроме Анабарского улуса. По частоте возгораний хочу отметить Горный, Кобяйский, Нюрбинский, Мирнинский, Сунтарский, Верхневилюйский районы», — сказал Дмитрий Садовников.

На обеспечение мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров из федерального бюджета в этом году выделят 1,6 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем в предыдущие годы. Однако, для того, чтобы использовать выделенные средства эффективно, нужно запланировать все действия, начиная от превентивных мер, заканчивая реагированием, уверен первый вице-премьер.

«Мы уже обсуждаем следующий пожароопасный сезон. Впервые разработан Комплексный план, который сейчас проходит процедуру согласования с федеральными органами власти. По поручению главы республики мы должны утвердить его до 15 января. Запланированные мероприятия позволят сократить площади лесных пожаров в 2022 году, уменьшить ущерб, увеличить доли пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения», — добавил первый вице-премьер.

Садовников поручил главам районов и городских округов принять локальные комплексные планы и на уровне муниципальных образований.

«Зачастую решения по тем или иным лесным пожарам принимались медленно, что приводило к их разрастанию на большие территории, а порой и объединению нескольких пожаров. В целом мы уже должны реагировать на все происходящие пожары в первые сутки, чтобы не допускать такой картины, как в прошлом году. Эффективное обнаружение и ликвидация при малых площадях даст значительный положительный результат и обеспечит безопасное прохождение пожароопасного сезона», — считает он.

Первый вице-премьер поставил перед главами задачу донести достоверные сведения о готовности сил и средств муниципальных образований, обеспечить выполнение противопожарных мероприятий — устройство и обновление минерализованных полос, противопожарных разрывов в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров.

Он распорядился обратить внимание на обустройство площадок для посадки вертолетов, обучение работников по руководству тушением крупных лесных пожаров. Для того, чтобы избежать ситуации с несвоевременной оплатой труда мобилизованных граждан, как в прошлом году, Садовников поручил муниципалитетам заключить соглашения с ГАУ «Якутлесресурс» до начала пожароопасного сезона.

Продолжая тему оплаты мобилизованных, Дмитрий Садовников дал поручение довести до всех средства до конца текущей недели. По информации руководителя Якутлесресурса Джулустана Хона, из 10 353 человек, не получивших оплату к концу декабря, средства на сегодня доведены до 9 436 человек. По его словам, основная причина, по которой не произведена оплата 917 мобилизованным гражданам, заключается в проблеме со счетами самих физических лиц, с которыми были заключены договоры.