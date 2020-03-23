23.03.2020
09:25
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Коронавирус

Власти Якутии поддержат предпринимателей, по которым ударил коронавирус

На федеральном и республиканском уровне будут приняты меры в поддержку предпринимателей республики.

“Под большим ударом находится туристический и транспортный комплекс. Мы меры разрабатываем”, — заявил в прямом эфире в социальной сети премьер-министр Владимир СОЛОДОВ.

Глава кабмина уточнил, что в республике действует оперативный штаб помощи бизнесу под руководством министра предпринимательства, туризма и торговли Ирины ВЫСОКИХ с участием омбудсмена Альбины КЫЧКИНОЙ.

«Сейчас в федеральном правительстве находят меры, связанные с отсрочкой по платежам, налогам и доступностью кредитов. В ближайшее время мы будем в соответствии с федеральными установками меры запускать и помогать по возможности бизнесу», — резюмировал Владимир Солодов.

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: http://ysia.ru/vlasti-yakutii-podderzhat-predprinimatelej-po-kotorym-udaril-koronavirus/
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