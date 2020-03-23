Власти Якутии поддержат предпринимателей, по которым ударил коронавирус

На федеральном и республиканском уровне будут приняты меры в поддержку предпринимателей республики.

“Под большим ударом находится туристический и транспортный комплекс. Мы меры разрабатываем”, — заявил в прямом эфире в социальной сети премьер-министр Владимир СОЛОДОВ.

Глава кабмина уточнил, что в республике действует оперативный штаб помощи бизнесу под руководством министра предпринимательства, туризма и торговли Ирины ВЫСОКИХ с участием омбудсмена Альбины КЫЧКИНОЙ.