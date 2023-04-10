В Якутск с рабочим визитом прибыл Юрий Трутнев.

Зампред правительства РФ — полпред президента в ДФО проведет ряд совещаний и ознакомится с реализацией инвестпроектов

В понедельник утром в Якутск с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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Визит Трутнева начался с посещения базы по производству квадроциклов ООО «Якт-Сокол». Компания работает с 2017 года и занимается производством квадроциклов и снегоболотоходов. Предприятие сейчас намерено отправить вторую партию вездеходов в зону проведения СВО бойцам из Якутии.

В Якутске зампред правительства РФ — полпред президента в ДФО проведёт ряд совещаний, в том числе по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальнего Востока, рассмотрит с руководством республики разработку мастер-плана Якутска, посетит производства и обсудит с предпринимателями реализацию инвестиционных проектов.

12 апреля запланирована поездка в Нерюнгри. Юрий Трутнев ознакомится с реализацией инвестиционных проектов на ТОР «Южная Якутия», проведёт совещание по подготовке мастер-плана развития Нерюнгринской городской агломерации.