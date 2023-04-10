В Якутск с рабочим визитом прибыл Юрий Трутнев

Зампред правительства РФ — полпред президента в ДФО проведет ряд совещаний и ознакомится с реализацией инвестпроектов.

В понедельник утром в Якутск с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В Якутске 10–11 апреля Трутнев проведёт ряд совещаний, в том числе по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальнего Востока, рассмотрит с руководством республики разработку мастер-плана Якутска, посетит производства и обсудит с предпринимателями реализацию инвестиционных проектов.

12 апреля запланирована поездка в Нерюнгри. Юрий Трутнев ознакомится с реализацией инвестиционных проектов на ТОР «Южная Якутия», проведёт совещание по подготовке мастер-плана развития Нерюнгринской городской агломерации.