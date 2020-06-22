Виртуальный ысыах участников онлайн-смены Центра «Сосновый бор»

В день летнего солнцестояния участники онлайн-смены и сотрудники Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» отметили виртуально национальный праздник ысыах.

Изоляция не помешала весело и дружно собраться онлайн всем вместе воедино в национальных костюмах, спеть песни и станцевать осуохай.

Летний праздничный день наполнили детские таланты, которые в этот день, как земляники на поляне, собрались с концертными номерами. Здесь были и хомус, и исполнение якутского фольклора, танцы, стихи и песни. Дети, участники второй онлайн-смены Центра, из разных районов смогли продемонстрировать перед всеми свои номера, подарив настоящую атмосферу праздника и счастья от летнего дня.

«Самаан сыйыны көрсөр Улуу Туймаада Үрүҥ-Тунах Ыһыаҕынан эҕэрдэлиибин! Баҕарабын Дьолу Саргыны! Үрүҥ Аар Айыылартан Харысхалы!», — выступила с поздравительным словом директор Центра Яна ИВАНОВА.

Ну и завершил виртуальный ысыах –онлайн-осуохай, традиционный хороводный круговой танец якутов. Участники, мысленно взявшись за руки, дружно повторяли за запевалой.

Конечно, это был лишь виртуальный осуохай, но чувства единства, сопричастности, воссоединил всех участников мероприятия несмотря на тысячи километров и на режим самоизоляции. Верим, что скоро наступит день, когда мы все вместе с детьми соберемся и звонко запоем священный осуохай под синим небом, ласковым солнцем и свежим ветром.