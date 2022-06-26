26.06.2022
03:22
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Спорт
Виктор Рассадин взял бронзу Чемпионата России
Виктор РАССАДИН – бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг, сообщает тегерамм-канал «Спорт Якутии».
Напомним, что Виктор Рассадин проиграл в полуфинале чемпионата России чемпиону Европы Исраилу КАСУМОВУ. и оспаривал бронзовую медаль.
Лидер якутской сборной Виктор Рассадин до полуфинала выиграл три схватки.
Источник: тгк «Спорт Якутии»
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