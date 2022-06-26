Виктор Рассадин взял бронзу Чемпионата России

Виктор РАССАДИН – бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг, сообщает тегерамм-канал «Спорт Якутии». Напомним, что Виктор Рассадин проиграл в полуфинале чемпионата России чемпиону Европы Исраилу КАСУМОВУ. и оспаривал бронзовую медаль. Лидер якутской сборной Виктор Рассадин до полуфинала выиграл три схватки. Виктор Рассадин будет бороться за бронзу чемпионата РФ

Источник: тгк «Спорт Якутии»

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