Виктор Рассадин будет бороться за бронзу чемпионата РФ

Виктор Рассадин проиграл в полуфинале чемпионата России и будет оспаривать бронзовую медаль. Лидер якутской сборной Виктор Рассадин до полуфинала выиграл три схватки. За выход в финал он встречался с чемпионом Европы Исраилом Касумовым. Первый период остался за Рассадиным 3:0. Но во втором что-то пошло не так. Касумов в своей манере увернулся от атаки соперника, а далее бросил Виктора на 4 балла, следом два наката в партере — 3:8. За оставшееся время Рассадин провёл два прохода в ноги, но опять-таки попался на контдействия Касумова — итог схватки 3:12. Таким образом, Виктор завтра оспорит бронзовую медаль чемпионата России. тгк «Спорт Якутии»