27.01.2022
19:20
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Спорт
Виктор Рассадин вышел в полуфинал, победив казахского борца!
Якутский вольник Виктор Рассадин одержал победу в четвертьфинале международного турнира памяти Ивана Ярыгина и прорвался в полуфинал. Остальные якутяне уступили в своих поединках, сообщает ЯСИА.
После яркой победы Виктора Рассадина над чемпионом Европы Курбаном Шираевым (7:6), якутянину противостоял представитель Казахстана Сырбаз Талгат. Здесь среднеколымец не испытал особых трудностей и одержал уверенную победу со счетом 12:1. Таким образом, Виктор Рассадин получил шанс сразиться в полуфинале, его следующим соперником станет Усман Шахгириев из Красноярска.
Остальные якутяне Петр Копылов, Уйгулаан Иванов, Петр Константинов, Семен Владимиров уступили в своих схватках при равной борьбе.
Фото: @SportYakutia
Источник: ЯСИА
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