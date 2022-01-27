Виктор Рассадин вышел в полуфинал, победив казахского борца!

Якутский вольник Виктор Рассадин одержал победу в четвертьфинале международного турнира памяти Ивана Ярыгина и прорвался в полуфинал. Остальные якутяне уступили в своих поединках, сообщает ЯСИА.

После яркой победы Виктора Рассадина над чемпионом Европы Курбаном Шираевым (7:6), якутянину противостоял представитель Казахстана Сырбаз Талгат. Здесь среднеколымец не испытал особых трудностей и одержал уверенную победу со счетом 12:1. Таким образом, Виктор Рассадин получил шанс сразиться в полуфинале, его следующим соперником станет Усман Шахгириев из Красноярска.

Остальные якутяне Петр Копылов, Уйгулаан Иванов, Петр Константинов, Семен Владимиров уступили в своих схватках при равной борьбе.