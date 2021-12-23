Виктор Федоров поздравил с Новым годом многодетные семьи

В новогодний праздник каждый ребенок мечтает получить подарок от Деда Мороза. К сожалению, в наше время не все семьи могут позволить себе исполнить новогодние пожелания детей по разным жизненным обстоятельствам. Но каждый ребенок имеет право на праздник. Традиционно народный депутат республики Виктор Федоров вручает новогодние подарки многодетным семьям своего Строительного округа. И Виктор Федоров призывает депутатов, руководителей организаций и предприятий, последовать его примеру и стать добровольным помощником Дед Мороза, чтобы Новый год стал волшебным праздником для каждого ребенка. А лучшей наградой будет искренняя детская радость.

Предстоящий 2022 год объявлен в Якутии Годом матери. В эти предновогодние дни Виктор Федоров лично посетил семьи матерей своего округа, награжденные почетными знаками «Слава матери» и «Материнская слава» разных степеней. Это Дорофеева Мария Алексеевна, мать 8 детей, Березовская Екатерина Георгиевна, мать 7 детей, Дмитриева Светлана Леонидовна, мать 8 детей, Шабышева Наталья, мать 6 детей, Тыстыбаева Чынара, мать 10 детей. Каждая из них заслуживает самых теплых слов признательности и благодарности за нелегкий материнский труд.

Семья Чынары Тыстыбаевой

И в многодетных семьях были рады визиту народного депутата – в ответ дети читали стихи, пели песни и просто от души благодарили своего новогоднего гостя. И помимо подарков, состоялись беседы с Виктором Николаевичем о проблемах и чаяниях многодетных семей, о их надеждах и невзгодах, о достижениях и планах на будущее. Как говорит председатель Совета многодетных семей Строительного округа Дмитриева Светлана Леонидовна, ценно и дорого внимание и забота.

Подарки для многодетной семьи Светланы Дмитриевой

— Наступающий новый год объявлен главой Якутии Айсеном Николаевым Годом матери, и у нас есть очень много вопросов, которые требуют решения. Совет многодетных семей Строительного округа уже много лет вплотную взаимодействует с нашим депутатом Ил Тумэна Виктором Федоровым. Мы часто обращаемся к нему с нашими проблемами и просьбами, которые он пытается решить, как депутат Государственного собрания республики. Это как и наши частные проблемы, так и проблемы многодетных семей всего города и республики. Это не только помощь в трудной жизненной ситуации, но и формирование понимания, что такое статус многодетной семьи, поддержка и пропаганда семейных ценностей, здоровья и культуры своего народа, — говорит Светлана Леонидовна.



Разговор с депутатом о нуждах и чаяниях многодетных семей

С многодетной мамой Марией Дорофеевой и ее детьми



