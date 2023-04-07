07.04.2023
21:28
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Якутия

Видеофакт: Ямайцы научились танцевать якутский осуохай. И произошло чудо!

Робин Харрис, зав.кафедрой центра изучения мировых искусств Международного университета Далласа, выступая на научной конференции он-лайн, посвященной изучению якутского кругового танца осуохай, рассказала о феноменальном факте. Группа ямайцев, которым Харрис подробно рассказала об якутском танце осуохай, решила исполнить его на своем родном языке. Танцевали ямайцы во время страшной засухи и поэтому они пропели во время осуохая просьбу к природе послать дождь. И чудо! — через 2 часа пошел долгожданный ливень.
Робин Харрис проиллюстрировала свое выступление видеозаписью ямайского осуохая. Она рассказала, что познакомилась с осуохаем, когда жила в Якутии и поняла, насколько он важен для якутского народа. Видео разместил тгк Открытая социология Саха

Ямайцы станцевали якутский круговой танец оһуокай. И произошло чудо. Смотреть до конца.

В Якутске состоялась Всероссийская научная конференция о якутском танце осуохай
Источник: тгк Открытая социология Саха

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