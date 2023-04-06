В Якутске состоялась Всероссийская научная конференция о якутском танце осуохай

6 апреля состоялась Всероссийская научная конференция с международным участием «Якутский традиционный круговой танец осуохай как объект нематериального культурного наследия народов Российской Федерации: вопросы сохранения и укрепления традиций» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Инициатором проведения конференции выступил Национальный театр танца РС(Я) имени С.А.Зверева-Кыыл Уола, который является соорганизатором с Якутским научным центром Сибирского отделения российской академии наук, Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Арктическим государственным институтом культуры и искусств.

Национальный театр танца, как профессиональный хореографический коллектив высоко ценит осуохай — танец предков, как ритуальный танец, дошедший из глубины веков до наших дней. Театр с большой радостью встретил весть о том, как в 2022 году якутский круговой танец осуохай был включен в список 100 объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

Конференция началась с традиционного обряда алгыс в исполнении народного артиста Якутии Дмитрия Артемьева. В сопровождении ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха» Дмитрий Егорович вовлек участников и гостей в круг, которые в едином порыве взявшись за руки, чувствовали положительную энергию друг друга. Осуохай задал позитивный тон началу работы конференции.

Участников конференции приветствовали Антонина Афанасьевна Григорьева – доктор педагогических наук, заместитель Председателя Государственного Собрания Ил Түмэн РС(Я), Мария Николаевна Христофорова – генеральный директор издательского дома “Ил Түмэн», народный депутат Государственного Собрания Ил Түмэн РС(Я), Александр Иванович Алексеев – директор Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола.

В пленарном заседании с докладом «Сохранение танцевального наследия народов Республики Саха (Якутия) – приоритетная концепция Национального театра танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола» выступил директор театра Алексеев А.И. В своем выступлении поведал об истории создания коллектива, познакомил с богатейшим репертуаром – авторскими спектаклями на музыку якутских композиторов. Весь предоставленный им материал был обогащен трансляцией слайдов.

В конференции приняли участие российские и зарубежные исследователи, преподаватели, аспиранты, деятели искусства, представители общественности, интересующиеся вопросами круговых танцев народов Сибири и Дальнего Востока.

Участники конференции оценили современное состояние и актуальные проблемы изучения круговых танцев, обсудили вопросы укрепления и поддержки традиционного танца осуохай научно-образовательными учреждениями, государственными, культурно-просветительскими, общественными и частными структурами.

После сбора всех материалов конференции намечается выпуск книги электронной версии.

Всероссийская научная конференция завершилась якутским круговым танцем осуохай. На этот раз запевалой выступил актер театра Олонхо, заслуженный работник культуры РС(Я) Дмитрий Иванов.