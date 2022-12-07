Видеофакт: в Якутске столкнулись 4 автомобиля!

Массовое ДТП в Якутске: разом столкнулись 4 машины. Говорят, это столкновение произошло вчера во дворах рядом с рынком Манньыаттаах, сообщает тгк @crimyakutia

Источник: тгк КримЯкутия

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