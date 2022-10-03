03.10.2022
12:03
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Общество

Видеофакт: Хлебный «дождь» в Якутске

Житель Якутска поделился с нами видео:


Случайно не закрыли дверь кузова и хлеб рассыпался на дороге.

Опытная команда сразу собрала и повезла дальше в магазины.

Источник: SakhaLife.ru.
Один комментарий на «Видеофакт: Хлебный «дождь» в Якутске»
  1. Александр 03.10.2022 13:05

    Приятного аппетита кто купит этот хлеб. При свидетелях в магазин заносить не будут, возможно увезут в другой магазин.

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