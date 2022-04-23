23.04.2022
08:57
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Природа

Видеофакт: еще снег, а у якутского ворона уже вылупились птенцы

Ещё лежит снег, а у ворона уже вылупились птенцы. Суор оҕолоро.
Ворон — шаманская птица, по традиционным якутским верованиям, наделенная особой силой, так как может перемещаться во всех трех мирах — верхнем, среднем и нижнем.

Видео https://www.instagram.com/p/Ccmh761AQZP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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