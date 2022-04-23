Видеофакт: еще снег, а у якутского ворона уже вылупились птенцы

Ещё лежит снег, а у ворона уже вылупились птенцы. Суор оҕолоро.

Ворон — шаманская птица, по традиционным якутским верованиям, наделенная особой силой, так как может перемещаться во всех трех мирах — верхнем, среднем и нижнем. Видео https://www.instagram.com/p/Ccmh761AQZP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх