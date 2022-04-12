12.04.2022
20:59
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Природа

Видео: ворон-акробат поразил всю Якутию

В Якутии засняли уникальное видео, как деревенский ворон проделывает акробатические трюки ничуть не хуже циркового артиста. Даже на клюве повисел. Похоже, так он пытается привлечь внимание другой птицы, которая сидит на другой ветки. Настоящий артист!

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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