03.05.2022
20:54
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Якутия

Видео: Пирожки Сандалы — фирменное блюда ресторана Тыгын Дархан

Якутские пирожки «Сандалы» являются брендом ресторана «Тыгын Дархан». Готовятся пирожки из очень доступных продуктов. Шеф-повар ресторана Константин Матаннанов навидео показывает, как лепить и жарить эти пирожки. Приятного аппетита! тгк #объясняемреспублика_саха

Источник: #объясняемреспублика_саха
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