Видео: Пирожки Сандалы — фирменное блюда ресторана Тыгын Дархан

Якутские пирожки «Сандалы» являются брендом ресторана «Тыгын Дархан». Готовятся пирожки из очень доступных продуктов. Шеф-повар ресторана Константин Матаннанов навидео показывает, как лепить и жарить эти пирожки. Приятного аппетита! тгк #объясняемреспублика_саха

Источник: #объясняемреспублика_саха

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх