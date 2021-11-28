Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата зампреда правительства Местникова
Олонхо отражает всю культуру народа – это и богатейший словарный запас языка, и культура одежды, питания народа, и домашней утвари, и красивейшей природы Якутии. Это целая философия, благодаря которой мы до сих пор носим в себе культуру наших предков. Мы занимаемся продвижением, поддержкой дальнейшего развития олонхо на государственном уровне.
Правильный государственный подход, который поддерживается руководством республики, позволит дальше сохранять, развивать, изучать и выносить на мировое пространство наше великое наследие, ибо культурные и исторические горизонты нашего народа расширяются благодаря нашему эпическому наследию.
Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Сергей МЕСТНИКОВ на презентации перевода героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке 27 ноября 2021 г.
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