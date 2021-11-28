Вдохновляющая цитата зампреда правительства Местникова

Олонхо отражает всю культуру народа – это и богатейший словарный запас языка, и культура одежды, питания народа, и домашней утвари, и красивейшей природы Якутии. Это целая философия, благодаря которой мы до сих пор носим в себе культуру наших предков. Мы занимаемся продвижением, поддержкой дальнейшего развития олонхо на государственном уровне.

Правильный государственный подход, который поддерживается руководством республики, позволит дальше сохранять, развивать, изучать и выносить на мировое пространство наше великое наследие, ибо культурные и исторические горизонты нашего народа расширяются благодаря нашему эпическому наследию.