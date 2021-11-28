28.11.2021
01:40
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата спикера Курултая Республики Башкортостан

Олонхо «Ньургун Боотур» — выдающийся памятник культуры, имеющий колоссальное значение не только для Якутии, но и для всех тюркоязычных народов и в целом для мировой культуры. Он признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия. Эпос переведён в рамках уникального проекта «Эпические памятники народов мира», который открыл для представителей разных этносов возможность взаимного обмена эпическими памятниками, их сохранение и распространения.

Председатель Государственного Собрания Курултай Республики Башкортостан Константин ТОЛКАЧЕВ на презентации перевода героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке 27 ноября 2021 г.

Презентован перевод героического эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке
Фото: UTV.ru и с сайта Ил Тумэна.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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