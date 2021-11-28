Вдохновляющая цитата спикера Курултая Республики Башкортостан

Олонхо «Ньургун Боотур» — выдающийся памятник культуры, имеющий колоссальное значение не только для Якутии, но и для всех тюркоязычных народов и в целом для мировой культуры. Он признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия. Эпос переведён в рамках уникального проекта «Эпические памятники народов мира», который открыл для представителей разных этносов возможность взаимного обмена эпическими памятниками, их сохранение и распространения.