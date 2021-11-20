Вдохновляющая цитата 1-го зампреда правительства Садовникова

— Я достиг того, о чем и помыслить не мог! Если бы в той кочегарке, где я работал кочегаром, вдруг сказал, что стану министром ЖКХ республики, меня бы лопатой огрели! Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий САДОВНИКОВ. Садовников: От кочегара до министра ЖКХ и 1-го зампреда правительства

Фото: Пресс-службы ЖДЯ и управления Пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия). Источник: На встрече с журналистами 13 ноября 2021 г.

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