Василий Егоров в финале!

Боксёр из Якутии вышел в финал чемпионата России по боксу

В Оренбурге на чемпионате России по боксу среди мужчин спортсмен из Якутии вышел в финал, приблизив свой шанс войти в состав национальной сборной, которая представит Россию на Олимпиаде в Токио!

В весовой категории до 52 кг успешно преодолел сопротивление противника боксёр из Якутии Василий Егоров. Он победил спортсмена из Москвы Артура Нагапетяна.

Завтра в финале ему предстоит сразиться со спортсменом из Новосибирска-Крыма Ахтемом Закировым.

Бой пройдет в субботу, 5 декабря, в СКК «Оренбуржье». Напоминаем, что боксеры сражаются за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.

Призовой фонд события «Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин» составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio.