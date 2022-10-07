Василий Егоров в финале🥊!

Василий Егоров выходит в финал чемпионата России в Чите! 🥊 В полуфинальном поединке в весовой категории до 51 кг Василий Егоров одержал победу над боксером из Бурятии Баиром Батлаевым. Завтра в финале Василий встретится с Расулом Салиевым из Дагестана.

Фото: пресс-службы Источник: тгк Спорт Якутии

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