07.10.2022
13:59
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Спорт

Василий Егоров в финале🥊!

Василий Егоров выходит в финал чемпионата России в Чите! 🥊

В полуфинальном поединке в весовой категории до 51 кг Василий Егоров одержал победу над боксером из Бурятии Баиром Батлаевым.

Завтра в финале Василий встретится с Расулом Салиевым из Дагестана.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Спорт Якутии

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