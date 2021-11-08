В здании бывшей котельной откроют спортивный комплекс

Здание бывшей котельной «Промкомлекс» по ул. Билибина, 1, принадлежащее АО «Теплоэнергия», будет переоборудовано в детско-юношеский спортивный комплекс для занятий боксом и кикбоксингом. Соответствующее поручение дал сегодня глава Якутска Евгений Григорьев после осмотра здания котельной.

Глава города Евгений Григорьев отметил, что жители Сайсарского округа остро нуждаются в социальных, спортивных объектах.

«Для решения этой задачи решили провести капитальный ремонт и оборудовать здание бывшей котельной в Академию бокса и кикбоксинга. Почему Академия? Потому что, объект имеет огромную площадь – 1200 квадратных метров, построен с соблюдением всех нормативов строительства. Если сделаем спортивный объект, то аналогов не будет в республике. Это будет большим вкладом в развитие бокса и кикбоксинга», — сказал Евгений Григорьев.

Котельная выведена из эксплуатации в 2019 году, в связи подключением потребителей к теплоносителям ГРЭС-2, сообщил генеральный директор АО «Теплоэнергия» Михаил Воробьев. Рядом с котельной имеются удобные подъездные пути, места для автомобильной парковки, что делает здание подходящим для нового социального объекта.

«В здании котельной есть вся инженерная коммуникация — электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение, канализация. В данное время идет процесс ликвидации здания котельной. Здесь раньше стояли тяжелые котлы, поэтому фундамент здания достаточно крепкий», — заверил Михаил Воробьев.