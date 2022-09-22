В Якутском музее состоялось мероприятие по выставке «Обыкновенный нацизм»

Сегодня, 22 сентября, в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского в рамках Международного проекта «Территория Победы» члены Регионального отделения Республики Саха (Якутия) Российского военно-исторического общества при информационном содействии УФСБ России по Республике Саха (Якутия) провели лекцию-беседу по выставке “Обыкновенный нацизм” для студентов СВФУ им. М.К. Аммосова, в числе которых были и иностранные студенты.

Лектором выступил член Регионального отделения Республики Саха (Якутия) Российского военно-исторического общества Валерий Корнилов. В ходе лекции студенты ознакомились с материалами выставки “Обыкновенный нацизм”. Выставка была организована на основе материалов Музея Победы и посвящена истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней. Экспозиция рассказывает о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014-2022 годах.

Центральной частью экспозиции является инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса. Также выставку дополняют экспонаты из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского.

Завершением мероприятия стала экскурсия по выставке «Обыкновенный нацизм», которую провел участникам сотрудник отдела истории Якутского музея Сергей Слепцов.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».