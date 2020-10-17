17.10.2020
13:17
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Коронавирус

В Якутске зафиксировано 87 новых заражений коронавирусом

На 17.10.2020 г. выявлено 134 новых случаев COVID-19, в том числе:
Якутск — 87,
Нюрбинский – 6,
Булунский, Жиганский, Мирнинский, Усть – Алданский – по 4,
Алданский, Горный, Оймяконский, Сунтарский – по 3,
Амгинский, Верхневилюйский, Томпонский – по 2,
Аллаиховский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нерюнгринский, Олекминский, Оленекский, Хангаласский – по 1.

Летальных случаев от COVID-19 за сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 5 388 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 555 365 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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