В Якутске зафиксировано 87 новых заражений коронавирусом

На 17.10.2020 г. выявлено 134 новых случаев COVID-19, в том числе:

Якутск — 87,

Нюрбинский – 6,

Булунский, Жиганский, Мирнинский, Усть – Алданский – по 4,

Алданский, Горный, Оймяконский, Сунтарский – по 3,

Амгинский, Верхневилюйский, Томпонский – по 2,

Аллаиховский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нерюнгринский, Олекминский, Оленекский, Хангаласский – по 1.



Летальных случаев от COVID-19 за сутки — 2.



За сутки лабораториями республики проведено 5 388 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 555 365 тестов.