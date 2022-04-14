14.04.2022
18:00
94

Якутск

В Якутске водитель нагло выбрасывает отходы на территорию озера — телеграм

По телеграм-каналам распространяется видео, в котором жительница Якутска, проживающая на улице Три сосны, жалуется на водителя, выбрасывающего отходы на территорию соседнего озера.

14 апреля 2022 года, время 16:04, улица Три сосны, съемка ведется из дома №13, в который раз подъезжает машина и начинает выбрасывать отходы на территорию озера. Если будет возможность, сейчас номер узнаю — предоставим. Примите пожалуйста меры — говорит якутянка.

Фото: https://t.me/dtp_ykt
Источник: https://t.me/dtp_ykt
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