В Якутске сотрудница банка впутала сожителя в свои махинации

В Якутии бывшая сотрудница банка подозревается в неправомерном обороте средств платежей и присвоении.

В полицию города Якутска обратился представитель одного банковских учреждений. По результатам внутренней проверки была выявлена недостача денежных средств.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» установлена причастность к противоправному деянию 22-летней сотрудницы банка.

Установлено, что подозреваемая в сентябре 2020 года, занимая должность кассира и являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, похищала вверенные ей денежные средства разными суммами. Чтобы скрыть факт хищения, злоумышленница изготовила платежные квитанции и внесла недостоверные сведения о плательщике, который являлся ее сожителем и не был осведомлен о ее преступных действиях.

Таким образом, женщина причинила ущерб банковскому учреждению в размере более 100 тысяч рублей. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

В результате внутренней служебной проверки сотрудница была уволена.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей и ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкциями предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.