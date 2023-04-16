В Якутске состоялся концерт группы «НОРМА ДЖИН»

Коллектив Национального театра танца поздравляет с проведением второго концерта группы «НОРМА ДЖИН», руководимого артистом оркестра национальных инструментов, отличником культуры РС(Я) Максимом Валерьевичем Бордонским.

Максим Бордонский работает артистом оркестра с 1998 г. Окончил в 1996 г. Якутское музыкальное училище. В оркестре исполняет партию таҥсыр-бас, является солистом инструментальной группы оркестра «Эксклюзив». Участник Международных фестивалей во Франции, Испании, Швейцарии, гастролей по республике и в городах Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург, Сургут, Красноярск, Улан-Удэ. В течение 25 лет верой и правдой служит родному театру. Также он известен в музыкальном кругу республики как джазовый и рок исполнитель. Участник и автор песен групп “НОРМА ДЖИН” и “Sunrise”. Играет в музыкальном коллективе «Немного солнца».

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Первый концерт Максима с группой “НОРМА ДЖИН” прошел с большим успехом 21 марта 2021 г., собрал любителей рока и стал открытием для многих зрителей. Талантливые братья Максим и Денис Бордонские собрали своих друзей-музыкантов и представили интересную музыку собственного сочинения. Солистка группы, вокалистка Алена Дегтярева передала настроение песен, покорила сердца профессионализмом, за которым не терялась рокерская удаль. Состав группы с годами меняется, обновляется новыми исполнителями и всех их объединяет любовь к рок музыке. Вчерашний состав группы «НОРМА ДЖИН»: Денис Бордонский – вокал, Максим Бордонский – гитара, Сергей Донской – гитара, Петр Попов – бас гитара, Алена Дегтярева – вокал, Егор Ефимов – синтезатор, Евгений Бычков – барабаны.

Концерт начался с песни «Ты и я», слова и музыку которой сочинил Денис Бордонский (врач-реаниматор), родной брат Максима. Как же они похожи, такие они талантливые, одаренные, находятся на одной волне, два брата — один сочиняет слова песен, второй — создает музыку! Максим с братом в тандеме сочинили такие хиты, как «Малыш», «Голос», «Самолет» (посвящение всем летчикам), «Гитара», «Принцесса. Среди зрителей – большие фанаты группы «НОРМА ДЖИН». После каждого номера шквал – аплодисментов, поклонники творчества группы хлопали от души и долго.

Во втором концерте Максима Бордонского принял участие мастер-изготовитель, импровизатор-исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов, отличник культуры РС(Я), самородок, талант от бога Руслан Габышев, который издавал непередаваемые космические звуки на авторском ох саа-кыл (музыкальный лук). Любители этнической музыки высоко ценят творчество Руслана Прокопьевича, где бы он не выступал.

Также на этом концерте состоялась премьера группы «УДЬУРҔАЙ». Руководитель группы – артист оркестра, отличник культуры РС(Я) Дмитрий Винокуров. Солистом группы является известный музыкант легендарного ансамбля «Чороон» и хард-рок-группы «-72С», заслуженный деятель искусств РС(Я) Виталий Власов. Зрители услышали его авторские песни «Айыллыы» (Сотворение мира), «Дьылҕа хаан» (Предначертание свыше), «Мин көтөбүн» (Я умею летать) и соло на гитаре «Come together» и «Прогулка по Парижу». Виталий Гаврильевич вновь на сцене, вновь солист и со своими друзьями созидает в артистической среде.

Поздравляю Максима Валерьевича и всех участников второго концерта Дениса Бордонского, Сергея Донского, Петра Попова, Алёну Дегтярёву, Егора Ефимова, Евгения Бычкова, Виталия Власова, Дмитрия Винокурова, Афанасия Федорова, Дьулустаана Никифорова, Руслана Габышева, звукорежиссеров Алексея Попова и Алексея Спиридонова с успехом, признанием и любовью зрителей!

У каждого человека есть мечта. Вот и Максим Валерьевич в будущем задумывает провести третий концерт, собрать друзей — рок и джаз музыкантов на большую сцену и оторваться по полной, представляя настоящую живую рокерскую и джазовую музыки! Мечтам суждено сбываться! Нужно только двигаться вперед, созидать и творить!

Вера Черноградская