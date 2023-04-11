Живой звук, живое присутствие, атмосфера и энергетика зала: Легенды рока ждут вас

Дорогие друзья! Продолжаются мероприятия, посвященные 30-летию создания оркестра национальных инструментов Национального театра танца. И следующим показом является 14 апреля в 18:30 — концерт солиста оркестра национальных инструментов, отличника культуры РС(Я) Максима Бордонского с участием групп «НОРМА ДЖИН» и «УДЬУРҔАЙ».

Группа «НОРМА ДЖИН», руководимый Максимом Бордонским – эта целая эпоха якутского рока, одна из первых и постоянных участников всех крупных музыкальных мероприятий Якутии, пионеры и последние романтики. Их музыка – всегда позитив, заряд драйва и свежего оптимизма молодости.

Команда образовалась в 1988 г., когда четверо друзей, учеников 31-й школы – Денис Бордонский, Алексей Минаков, Владимир Мироненко, Сергей Зырянов решили создать свой музыкальный коллектив. Любовь к музыке и огромное количество прослушанных пластинок и бобин различных рок исполнителей, талант, энергия молодости и мечты о собственной группе привели к появлению «CasusBelli», который позже стал той самой «Нормой Джин». Как водится, первые репетиции проходили на квартире у Дениса, лидера группы и автора первых песен. Позже постоянной площадкой стал Дворец Пионеров, где под руководством Дмитрия Сорокина, ребята начали постигать азы музыкальной грамотности. И наконец, долгожданная сцена, овации, первые восторженные поклонники – март 1989 г. участие в Городском конкурсе ВИА, где группа впервые приняла участие на большой сцене. После окончания школы ребята продолжили свое восхождение на рок+клуба, располагавшегося в те годы при Культурном Центре ЯГУ. Позже состав группы менялся, влились новые участники: Айаал Малышев – саксофон и Максим Бордонский – гитара. В новом составе группа выступает в концертных программах Якутского городского рок-клуба. Именно тогда команда получила свое яркое и романтичное имя – «Норма Джин», под которым полюбилась широкому кругу поклонников и ценителей рок-музыки. Харизматичная команда, обладающая своим оригинальным стилем – неизменный участник крупнейшего рок-фестиваля Якутии «Табык», а также других музыкальных событий города и республики.

За долгие годы существования группы в ее составе выступали известные в городе музыканты. В данное время группа состоит из семи исполнителей: Егор Ефимов – синтезатор, Максим Бордонский – гитара, Алена Дегтярева – вокал, Петр Попов – бас гитара, Сергей Донской – гитара, Евгений бычков – барабаны. Неизменным звукорежиссером группы является Алексей Попов. В репертуаре песни собственного сочинения участников легендарной группы «НОРМА ДЖИН»!

Группа «УДЬУРҔАЙ» была создана осенью 2022 г., в которую вошли музыканты: Афанасий Федоров – барабаны, Дьулустаан Никифоров – гитара, Егор Ефимов – синтезатор, Дмитрий Винокуров – бас гитара, Максим Бордонский – гитара. Музыкальный руководитель – Дмитрий Винокуров. В репертуаре – золотые хиты в исполнении Виталия Власова.

В концерте также примет участие мастер-изготовитель, импровизатор-исполнитель, солист ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха», отличник культуры РС(Я) Руслан Габышев с импровизацией на ох саа-кыл.

Дорогие друзья, любители рок-музыки, ждем на ярком концерте музыканта Максима Бордонского и групп «НОРМА ДЖИН» и «УДЬУРҔАЙ»!!!

Место проведения:

г. Якутск, Камерный зал ГТЭ им. Ю.Е.Платонова, 3 этаж

Дата и время: 14 апреля в 18:30 ч.

Контактные телефоны: 8-4112-32-79-20

Билеты продаются в кассах ДДН им. А.Е.Кулаковского, к/т «Центральный

Онлайн – продажа билетов на dancesakha.info