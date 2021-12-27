В Якутске состоялась торжественная выписка тройняшек

Сегодня, 27 декабря, в Перинатальном центре Национального центра медицины состоялась торжественная выписка многодетной матери и её новорожденных тройняшек. Девочки-близняшки София, Таисия и Раиса родились в семье Марии Михайловны и Кирилла Владимировича ПОМОГАЕВЫХ из Нижнеколымского района.

У многодетной матери это третьи роды. Они с мужем воспитывают двух старших дочерей 8-ми и 4-х лет. Семья Помогаевых проживают в с. Андрюшкино Нижнеколымского района. Мама Мария Михайловна работала помощником воспитателя в детском саду, отец Кирилл Владимирович является сотрудником ЖКХ.

Многодетных родителей и их девочек-близняшек поздравили министр труда и социального развития Якутии Елена ВОЛКОВА, министр здравоохранения Якутии Лена АФАНАСЬЕВА, глава Нижнеколымского района Валерий СЕНТЯКОВ и генеральный директор республиканской больницы №1 Национального центра медицины Станислав ЖИРКОВ. Они пожелали семье мира, терпения и благополучия, а девочкам, ставшим для родителей тройным новогодним подарком, крепкого здоровья и счастливого детства.

Напомним, в рамках реализации Национального проекта «Демография», который направлен на поддержку семей при рождении детей, многодетным семьям при рождении третьего и последующих детей положена единовременная выплата на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей, Региональный материнский капитал «Семья» и ежемесячное пособие ребёнку до 3 лет в размере 18 559 руб.

Кроме того, согласно Постановлению Правительства от 03.05.2010 N 204, семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, у которых одновременно родилась тройня, имеют право на социальную выплату для приобретения (строительства) жилья.