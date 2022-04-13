В Якутске состоится отраслевая бизнес-конференция «Бизнес в кризис — 2022»

Эксперты обсудят актуальные вопросы в предпринимательской сфере в период экономической ситуации в стране, представят государственные программы по поддержке предпринимательства, а также перспективы развития бизнеса в Якутии.

Конференция «Бизнес в кризис-2022» — первое мероприятие регионального банка АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО совместно с министерством предпринимательства, торговли и развития туризма в поддержку предпринимательской отрасли Якутии. Конференция объединит бизнес среду, отраслевых и финансовых экспертов.

Представители минпред Якутии ответят на актуальные вопросы предпринимателей, расскажут о возможностях и действующих программах господдержки. Алмазэргиэнбанк представит актуальные банковские продукты, в том числе по льготному кредитованию и финансовой поддержке МСП. В свою очередь бизнес сфера обсудит сценарии развития предпринимательства в Якутии и ситуацию на розничном рынке услуг.

Кроме того, в течение дня эксперты и участники конференции рассмотрят с какими вызовами столкнулись предприниматели в период кризиса, какие правила диктует IT-культура, и какие платформы сервисов доступны для продвижения бизнеса.

Спикерами дискуссий выступят первый заместитель председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Федор Ноговицын, министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды, генеральный директор сети «Камелек» Ольга Григорьева, владелец SMM-агентства «Delta» Ольга Туласынова, владелец ресторана «Китай город» Надежда Павлова, генеральный директор сети «ООО «Таубер и К» Олег Таубер, предприниматель Мария Пронтеева, владелец ресторана «Spinat & Мясо» Мария Егорова.

Участие в конференции «Бизнес в кризис-2022» могут принять все представители предпринимательской отрасли Якутии. Регистрация по ссылке.

Место проведения: Конференц-зал музея «Россия-моя история»

Дата и время: 15/04/2022 в 14:00.