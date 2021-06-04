В Якутске пройдет фестиваль короткометражек

«Республика Кино» приглашает к отбору на участие в кинофестивале создателей короткометражных фильмов!

Начинается прием заявок и работ на сайте кинокомпании «Сахафильм» sakhafilm.ru до 31 июля 2021 года включительно.

Республика Кино — это новый формат фестиваля, площадка для создания новых творческих союзов, новое видение, новое творчество, новые жанры!

Цель Фестиваля: поиск и открытие новых имен, популяризация лучших работ. Помощь молодым талантам реализоваться и расширить границы роста и развития.

В фестивале могут принять участие (очно и заочно) как профессиональные, так и непрофессиональные авторы киноработ.

Отбор фильмов будет происходить по 3 направлениям:

— игровое кино

— документальное кино

— анимационное кино

Все работы должны быть продолжительностью не более 30 минут. Принимаются фильмы, снятые в период с 2019 по 2021 гг.

Все участники, работы которых прошли в финал, попадают в основной конкурс фестиваля «Республика Кино». Список участников опубликуется на сайте «Сахафильма» в августе 2021. Победители получат денежные призы.

Следите за информацией на сайте кинокомпании «Сахафильм» sakhafilm.ru